Edilizia in un anno sei morti sul lavoro I sindacati | Non sono soltanto numeri

LECCE – L’ennesima morte bianca, quella di Limos Allushaj, operaio albanese di 67 anni, residente a Lecce, ha immediatamente sollevato le voci delle organizzazioni sindacali. Cgil Lecce e Fillea Lecce (la categoria dell’edilizia) hanno espresso il loro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

