Ecosistema urbano Lecco risale al 51° posto Legambiente | Ancora troppo poco
Lecco risale nella classifica dell'ambiente. Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha pubblicato il tradizionale dossier Ecosistema urbano, in cui il nostra capoluogo è risalito fino al 51° posto su 106 città: è il migliore risultato dal 2016 a oggi. Il ranking prende in esame cinque macroaree e si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Rimini tra le città più green d’Italia Per la prima volta, Rimini entra nella Top 10 nazionale del rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato da Il Sole 24 Ore. Un risultato che parla di una città sempre più sostenibile, vivibi Vai su Facebook
LEGAMBIENTE PRESENTA RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO 2025 A MATERA: REPORT E FOTO - X Vai su X