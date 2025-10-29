Ecosistema Urbano 2025 Pisa sale al 27° posto | terza in Italia per ztl penultima per produzione rifiuti
Le città occupano appena il 3% della superficie terrestre, ospitano oltre la metà della popolazione mondiale, consumano il 70% dell'energia e producono il 75% delle emissioni di carbonio. E' da questa consapevolezza che nasce il Rapporto Ecosistema Urbano, lo strumento con cui Legambiente, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
