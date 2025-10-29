Economia pugliese Alessandro Zezza chiede visione strategica servizi efficienti e procedure più snelle per gli imprenditori
Alla luce della recente fiera TTG di Rimini - in occasione della quale l’Osservatorio Turistico della Regione Puglia ha presentato ufficialmente i dati contenuti nel suo ultimo approfondimento scientifico - l’imprenditore salentino Alessandro Zezza, titolare di Masseria Panareo e Presidente del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
La politica deve andare anche nei luoghi dove non si prendono voti ma dove ci sono i problemi veri. Come quelli dei tanti migranti che dormono al #Cara di #Bari e lavorano per l'economia pugliese. Non fingiamo di non vedere questa realtà per convenienza Vai su Facebook
Economia pugliese, Alessandro Zezza chiede visione, servizi e procedure più snelle per gli imprenditori - X Vai su X
Economia pugliese: nel 2024 c'è stata una frenata dopo il boom post-pandemico - pandemica, l ’economia pugliese comincia a evidenziare segni di rallentamento nel 2024. Segnala it.blastingnews.com
Sull'economia pugliese incombe la spada di Damocle dello stretto di Hormuz - Embargo verso l'Iran a parte, che già limitava l'esportazione nel paese di macchinari con componentistica made in Usa, ... Da rainews.it
Forum, "apprensione per l'economia pugliese" - Economia pugliese a rischio, da almeno due punti di vista: il polo siderurgico al bivio tra rilancio e chiusura, e l'export messo in difficoltà dai possibili dazi americani. Secondo rainews.it