Ecografia urgente? Prima data disponibile tra un anno ma rischio di perdere la funzionalità del braccio
Spett.le Redazione, sono una persona con disabilità motoria 100%. Qualche giorno fa sono caduto ed il fisiatra mi ha diagnosticato una "sospetta lesione del tendine del muscolo bicipite sx", quindi mi è sta prescritta un'ecografia da eseguire con urgenza in quanto ogni ritardo potrebbe. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Liste d'attesa, sindaco Quaretta pubblica suo numero per le segnalazioni Circa sei mesi per una visita cardiologica urgente, un anno e mezzo per una colonscopia, quattro mesi per una risonanza magnetica e nove mesi e mezzo per un'ecografia all'addome Vai su Facebook
ECOGRAFIA Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente - Un bambino di 10 anni rischia di dover aspettare anni per una ecografia bilaterale della mammella e del cavo ascellare ... statoquotidiano.it scrive
Le serve un'ecografia urgente al ginocchio, la prima disponibile è al Policlinico dopo 11 mesi - dovrebbe aspettare per poter fare l'ecografia muscolo- Scrive rainews.it