Ecco PreVieni in Fiera | Vaccinazioni per tutti
Comunità, salute e prevenzione. Con lo sguardo rivolto a queste tre stelle polari, prosegue “PreVieni in Fiera” dopo il successo sperimentato con ottimi risultati durante la recente edizione di Creattiva, dove oltre 500 visitatori hanno potuto prenotare sedute di screening, eseguire visite e controlli con rilevazione del rischio cardiovascolare e ricevere una consulenza medica in tempo reale. La campagna di prevenzione in Fiera a Bergamo continua con due giorni di vaccinazioni gratuite, negli spazi dell’Ospedale da campo degli Alpini, nelle giornate di venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, con orario continuato dalle 11 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anche la prevenzione è protagonista alla Fiera Campionaria di Bergamo con PREVIENI IN FIERA – CAMPAGNA VACCINALE Venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre Dalle 11:00 alle 18:00 Vaccinazioni gratuite Attive 7 linee vaccinali nell'Ospedal - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2 al 5 ottobre il polo fieristico di via Lunga accoglie 230 imprese provenienti da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri. Un’edizione che permetterà ai visitatori di dedicarsi anche alla salute grazie alla novità assoluta di PreVieni in Fiera. - X Vai su X
Ecco “PreVieni in Fiera”: "Vaccinazioni per tutti" - Gratuite e senza prenotazioni, nell’Ospedale da campo degli Alpini "Così usciamo da ospedali e centri sanitari per aiutare le persone". Scrive ilgiorno.it
Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di Bergamo - Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica ... bergamonews.it scrive
La Salute arriva in Fiera: vaccinazioni gratuite e prevenzione alla Campionaria di Bergamo - La Fiera Campionaria di Bergamo, in programma presso il polo fieristico di via Lunga dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, si conferma non solo un grande evento espositivo ma an ... Lo riporta varese7press.it