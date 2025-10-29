Ecco PreVieni in Fiera | Vaccinazioni per tutti

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunità, salute e prevenzione. Con lo sguardo rivolto a queste tre stelle polari, prosegue “PreVieni in Fiera” dopo il successo sperimentato con ottimi risultati durante la recente edizione di Creattiva, dove oltre 500 visitatori hanno potuto prenotare sedute di screening, eseguire visite e controlli con rilevazione del rischio cardiovascolare e ricevere una consulenza medica in tempo reale. La campagna di prevenzione in Fiera a Bergamo continua con due giorni di vaccinazioni gratuite, negli spazi dell’Ospedale da campo degli Alpini, nelle giornate di venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, con orario continuato dalle 11 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

