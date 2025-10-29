Ecco Phone 3a Lite l' esperienza Nothing sotto i 249 euro

Il nuovo smartphone della serie 3a mantiene design trasparente e il display AMOLED, ma rinuncia a parte della potenza e della fotocamera per restare sotto i 300 euro anche per il modello da 256 GB. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco Phone (3a) Lite, l'esperienza Nothing sotto i 249 euro

