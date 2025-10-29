La prima Conferenza nazionale sull’Artico, promossa dal sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha raccolto al Centro alti studi per la Difesa (Casd) esponenti delle istituzioni, delle Forze armate, del mondo diplomatico e scientifico. L’obiettivo, riconoscere la trasformazione dell’Artico in un’area di rinnovata rilevanza strategica e sviluppare un approccio nazionale integrato che coinvolga tutti gli attori del sistema-Paese. Aprendo i lavori, il ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti definito Difesa, Esteri e Ricerca come un “trittico che rappresenta la prospettiva del futuro”, rimarcando in particolare il valore dell’inserimento del ministero della Difesa nel Comitato Scientifico per l’Artico – iniziativa a sua volta fortemente voluta dal sottosegretario Rauti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco perché dall’Artico arrivano le nuove sfide della competizione globale