Ecco la mia Tosca Una diva esagerata che diventa una tigre per salvare il suo uomo

da Roma Il melomane che sabato 1 alle 20,50 si sintonizzerà su Rai3 entrerà in una sorta di macchina del tempo. In diretta mondovisione dal Teatro dell’Opera di Roma – infatti - farà un salto di 125 anni, fino alla sera del 14 gennaio 1900, quando nello stesso teatro il sipario s’alzò - per la prima volta al mondo - sulla Tosca di Puccini. Rivedrà le stesse storiche scenografie, fedelmente ricostruite sui bozzetti originali di Adolf Hoenstein; gli stessi preziosi costumi, amorosamente replicati sugli autentici figurini da Anna Biagiotti. E al centro di questo raro «ritorno al futuro», una delle più applaudite soprano d’oggi: Eleonora Buratto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ecco la mia Tosca. Una diva esagerata che diventa una tigre per salvare il suo uomo"

