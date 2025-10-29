Ecco il mio ‘Senno’ | è un grido di libertà
Lucia Mascino torna nella ‘sua’ Ancona. E già questa è una bella notizia. Se poi lo fa con un spettacolo a cui tiene moltissimo, e che definisce ‘potente, caldo, coinvolgente’, la soddisfazione è ancora più grande. L’appuntamento è per venerdì (ore 20.30) al Teatro Sperimentale, dove Mascino interpreta ‘Il Sen(n)o’, versione italiana di un testo inglese firmato da Monica Dolan, ‘The B*easts’. E’ un intenso monologo che vede l’attrice impegnata nel ruolo di una psicoterapeuta che si trova a dover ‘valutare’ una decisione che una madre ha preso riguardo al corpo della figlia. Mascino, si potrebbe partire dal gioco di parole del titolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
