Ecco come va a finire Garlasco Sempio e Stasi | bomba di Lovati in tv

Negli ultimi giorni, il nome di Massimo Lovati è tornato al centro della cronaca giudiziaria legata al delitto di Garlasco, ma stavolta non per le dichiarazioni rese in aula bensì per una scelta che ha fatto discutere: il ritiro del suo incarico come legale di Andrea Sempio. Una decisione arrivata dopo settimane di tensione e divergenze di vedute con l’assistito, proprio mentre la Procura di Pavia accelera con nuovi accertamenti e una rinnovata attenzione mediatica sul caso. >> “Gli faccio un assegno”. Garlasco, nuova intercettazione choc: i genitori di Sempio parlano di migliaia di euro. Si mette male, a chi erano destinati Lovati, che aveva seguito Sempio fin dagli inizi di questa nuova fase d’indagine, ha deciso di lasciare per motivi professionali e di opportunità, spiegando di non voler più essere coinvolto in una vicenda che a suo dire “è diventata più un terreno di battaglia mediatica che un procedimento basato su elementi concreti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it