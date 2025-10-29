eBay il successo in Campania | regione modello europeo di imprenditorialità digitale
Per il secondo anno consecutivo le piccole imprese del Sud Italia si confermano le più attive nell’e-commerce: è quanto emerge dal nuovo report di eBay sulla “densità digitale” delle piccole imprese italiane attive sul marketplace. Il documento, presentato in una serie di incontri con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Ciao a tutti, mi sono uscite tutte queste spie e l’auto ‘tira’ a sinistra.. non ho preso ne colpi ne buche é successo alla ripartenza dopo una sosta per carburante Vai su Facebook
FONDI DI COESIONE, DE LUCA: UN SUCCESSO DELLA CAMPANIA - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato questa mattina in conferenza stampa nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia il programma di interventi relativo ... Segnala regione.campania.it