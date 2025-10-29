eBay a Eicma 2025 | il Garage che unisce passione e business su due ruote

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per il quarto anno consecutivo, eBay conferma la sua presenza a Eicma, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote in programma dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho.  All’interno del Padiglione 5, Stand I53, eBay accoglierà i visitatori nel suo Garage, uno spazio esperienziale pensato per chi vive la passione per le due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

eBay a Eicma 2025: il Garage che unisce passione e business su due ruote - Dal 4 al 9 novembre, eBay torna a Fiera Milano Rho con uno spazio esperienziale dedicato agli appassionati di moto ... Riporta adnkronos.com

ebay eicma 2025 garageAd Eicma 2025 torna l’eBay Garage - Confermato anche quest'anno lo spazio dedicato alla sezione Parti e Accessori di eBay per gli tutti appassionati di moto ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ebay Eicma 2025 Garage