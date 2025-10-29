ea fc 26 totw 7 elenco carte speciali della settima squadra della settimana

Il TOTW 7 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 29 Ottobre. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Nel settimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del centrocampista Bellingham, del difensore Van De Ven, della centrocampista Putellas e del centrocampista Anguissa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

