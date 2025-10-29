EA FC 26 TOTW 7 Elenco Carte Speciali Della Settima Squadra Della Settimana
Il TOTW 7 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 29 Ottobre. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Nel settimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del centrocampista Bellingham, del difensore Van De Ven, della centrocampista Putellas e del centrocampista Anguissa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
*HOT* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 Prediction #TOTW 6 Elenco Candidati Alla Sesta Squadra Della Settimana - X Vai su X
EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... stadiosport.it scrive
EA FC 26 TOTW 7 predictions: Jude Bellingham, Casemiro, Achraf Hakimi & more - The FUT lovers and FC gamers are pretty hyped for the upcoming EA FC 26 TOTW 7, which is going to arrive on Wednesday, October 29, 2025. Da khelnow.com
Mohamed Salah leads TOTW 5 in EA FC 26 - Some decisions EA Sports makes for Team of the Week in EA FC 26 can confuse fans and TOTW 5 is one of those occasions where opinions diverge: Mohamed Salah made his TOTW debut while leading the week's ... Segnala msn.com