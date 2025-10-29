EA FC 26 SBC Aggiornamento Campagna Mista Del 29 Ottobre Elenco Carte E Soluzioni

Fifaultimateteam.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SBC Aggiornamento Campagna Mista è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all’area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Aggiornamento Campagna Mista al minor prezzo possibile entro 2 giorni a partire da oggi. Completa questa sfida per ottenere un Pacchetto Gioocatori Campagna Mista non scambiabile. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

ea fc 26 sbc aggiornamento campagna mista del 29 ottobre elenco carte e soluzioni

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Aggiornamento Campagna Mista Del 29 Ottobre Elenco Carte E Soluzioni

Scopri altri approfondimenti

ea fc 26 sbcEA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Come scrive stadiosport.it

ea fc 26 sbcFesteggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! (Ecco il Team 1,gli Upgrade e cosa ci aspetta) - Torna uno dei contenuti preferiti dai fan: la promozione Ultimate Scream risorge in EA SPORTS FC™ 26! Scrive imiglioridififa.com

ea fc 26 sbcFC 26 SBC Icona Base: Base Icon Matchday Pick – Scegli Tra Tre Leggende! - È stata rilasciata una nuova SBC per Icona Base a tempo limitato: la "Base Icon Matchday Pick"! imiglioridififa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ea Fc 26 Sbc