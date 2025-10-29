EA FC 26 Evoluzione Centravanti Spettrale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Centravanti Spettrale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 12 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Centravanti Spettrale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Centravanti Spettrale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

Argomenti simili trattati di recente

Su alcune pagine sono comparsi dei post impietosi nei confronti dell'attaccante di Moncalieri definito addirittura: "Il più scarso centravanti dell'era De Laurentiis". Vai su Facebook

FC 26 Evoluzione: Centravanti Spettrale – L’Attaccante Trasformato in una Macchina da Gol! (Spooky Striker) - È stata rilasciata l'Evoluzione a pagamento "Centravanti Spettrale", un'opportunità eccezionale per potenziare un attaccante (ATT) di basso rating e ... Si legge su imiglioridififa.com

Festeggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! (Ecco il Team 1,gli Upgrade e cosa ci aspetta) - Torna uno dei contenuti preferiti dai fan: la promozione Ultimate Scream risorge in EA SPORTS FC™ 26! Scrive imiglioridififa.com

EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Si legge su stadiosport.it