EA FC 26 Come Ricevere I Premi Seguendo La Live Delle Qualificazioni Mondiali FC Pro Open Su Twitch E YouTube

Gli Obiettivi Qualificazioni MondialiFC Pro Open sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. All’interno di questo articolo di approfondimento potete consultare i requisiti per poter riscattare i premi per UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! La live stream della prima giornata sarà trasmessa sabato 1° Novembre a partire dalle ore 21:00 mentre la live della seconda giornata avrà inizio domenica 2 Novemebre a partite dalle 14:00. Entrambe le live saranno trasmesse sia su Twitch che su YouTube tramite il canale ufficiale EA Sports FC. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Come Ricevere I Premi Seguendo La Live Delle Qualificazioni Mondiali FC Pro Open Su Twitch E YouTube

