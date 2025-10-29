È vietato piangere | al teatro di Loreto una lacrima diventa simbolo di crescita

Bergamo. “Ci serve una lacrima”. Una richiesta che è dichiarazione d’intenti, ma anche serena affermazione, presa di coscienza esplicita di ciò che, invece, sempre più spesso deve essere nascosto, messo a tacere. Riflette sulla negazione delle emozioni “ È vietato piangere ”, nuova produzione della Compagnia Pandemonium Teatro, mostrata in anteprima domenica 26 ottobre al Teatro di Loreto, in replica domenica 16 novembre (16.30) al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo. Protagonisti in scena sono Walter e Gregorio Maconi, ad interpretare un padre e un figlio, in un doppio rimando tra realtà e finzione scenica che racconta di un viaggio geografico che si fa poetico, metafora esplicita del racconto di formazione in grado di racchiudere in sé la magia del quotidiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

