È ufficiale | nel 2028 arriverà la skincare di Hermès

il direttore finanziario di Hermès International Eric du Halgouët ha fatto un annuncio importante. Infatti, pare che la maison del lusso stia per annunciare il progetto di skincare di Hermès. Il direttore ha infatti annunciato che il progetto dedicato alla skincare è attualmente in fase di sviluppo. Il lancio è previsto per il 2028. Si tratta ovviamente di un’iniziativa assolutamente strategica per la maison. Che nei piani futuri punta, infatti, ad ampliare la propria presenza nel segmento beauty. Fino ad ora, il segmento è composto principalmente da profumi e make-up. Si, è vero: nel 2028 arriverà la skincare Hermès. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

