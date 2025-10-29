È tutto pronto per la ventitreesima edizione di Agrietour
Arezzo, 29 ottobre 2025 – , il Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale che si terrà ad Arezzo Fiere e Congressi dal 14 al 16 novembre prossimi. L'innovazione nel settore sarà il filo conduttore di questa edizione: il tema principale sarà infatti 'Agri@Innovation - intelligenza artificiale e innovazione rurale reale!'. Tutte le attività della kermesse riguarderanno l'innovazione, con particolare riferimento all'Intelligenza Artificiale e all'Innovazione Rurale Reale, applicata ai settori dell'agricoltura e dell'accoglienza turistica di campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
