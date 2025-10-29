e tre ecco il progetto coi martinetti idraulici

Il terzo progetto dell’architetto Massimo Buratti e il designer Adriano Pepe, in alternativa al progetto presentato dalla struttura commissariale per il rifacimento del ponte Garibaldi si ispira al ponte originario, precedente alla demolizione, proponendo un sistema di sollevamento meccanico mediante martinetti azionati in seguito all’allarme alluvione. "Nel momento della salita, due paratie chiuderebbero il varco lasciato dal ponte per impedire la fuoriuscita di acqua in caso di piena – spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra e organizzatore del convegno in cui sono state presentate le alternative per il ponte Garibaldi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

