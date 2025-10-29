È scomparso Il portiere dell’Inter investe e uccide un anziano la scoperta in queste ore

Thesocialpost.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre quando Josep Martinez, secondo portiere dellInter, percorreva la provinciale 32 a Fenegrò, nel Comasco. A bordo del suo Suv elettrico Sealion Byd, lo spagnolo era diretto alla Pinetina per la rifinitura in vista del match con la Fiorentina. Ma in pochi istanti, lungo un tratto di strada apparentemente tranquillo, tutto è cambiato. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, in carrozzina elettrica, avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata. Martinez non è riuscito a evitarlo e l’impatto è stato fatale. Saibene, ex meccanico molto conosciuto in paese, è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

