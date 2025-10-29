Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre quando Josep Martinez, secondo portiere dell’ Inter, percorreva la provinciale 32 a Fenegrò, nel Comasco. A bordo del suo Suv elettrico Sealion Byd, lo spagnolo era diretto alla Pinetina per la rifinitura in vista del match con la Fiorentina. Ma in pochi istanti, lungo un tratto di strada apparentemente tranquillo, tutto è cambiato. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, in carrozzina elettrica, avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata. Martinez non è riuscito a evitarlo e l’impatto è stato fatale. Saibene, ex meccanico molto conosciuto in paese, è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È scomparso”. Il portiere dell’Inter investe e uccide un anziano, la scoperta in queste ore