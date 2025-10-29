È scomparso Calciatore dell’Inter investe e uccide anziano | la scoperta su Josep Martinez
Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre quando Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, stava percorrendo la provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como. Alla guida del suo Suv elettrico, un Sealion Byd, il calciatore spagnolo stava raggiungendo la Pinetina, il centro sportivo di Appiano Gentile, per l'allenamento di rifinitura in vista del match contro la Fiorentina. In quei pochi tragici istanti, lungo un tratto di strada rettilineo e apparentemente tranquillo, è avvenuto l'imprevedibile. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, si trovava su una carrozzina elettrica quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata.
