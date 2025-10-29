È scomparso Calciatore dell’Inter investe e uccide anziano | la scoperta su Josep Martinez

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre quando Josep Martinez, secondo portiere dellInter, stava percorrendo la provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como. Alla guida del suo Suv elettrico, un Sealion Byd, il calciatore spagnolo stava raggiungendo la Pinetina, il centro sportivo di Appiano Gentile, per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro la Fiorentina. In quei pochi tragici istanti, lungo un tratto di strada rettilineo e apparentemente tranquillo, è avvenuto l’imprevedibile. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, si trovava su una carrozzina elettrica quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 200 Scomparso Calciatore Dell8217inter