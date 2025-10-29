È morto Mimmo Jodice tra i più grandi fotografi del Novecento | Non so se la bellezza salverà il mondo per me è balsamo e quiete Le mie foto sono i miei pensieri

Il mondo dell’arte e della fotografia è in lutto. È morto a 91 anni il 27 ottobre Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo. Tra i principali esponenti della fotografia d’avanguardia, aveva 91 anni. Era nato a Napoli il 29 marzo 1934, nel Rione Sanità. Si era avvicinato alla fotografia negli Anni 50. Negli Anni 60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri, solo per citarne alcuni. Nel 2003 ricevette il Premio Antonio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei, primo fotografo a ottenerlo; nel 2006 fu insignito della laurea honoris causa in Architettura dall’Università Federico II di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

