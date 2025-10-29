È morto Mimmo Jodice il fotografo visionario di fama internazionale | tra impegno sociale spazi metastorici e memoria metafisica

Grande sperimentatore, vicino alle avanguardie artistiche degli anni Sessanta e Settanta, poeta della fotografia, Jodice ha saputo raccontare il mondo al di là della contingenza documentaristica. Scompare all’età di 91 anni, dopo una lunga e fortunatissima carriera Quella di Mimmo Jodice è st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - È morto Mimmo Jodice, il fotografo visionario di fama internazionale: tra impegno sociale, spazi metastorici e memoria metafisica

