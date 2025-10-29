È morto James Senese storico sassofonista di Pino Daniele

La musica napoletana perde una delle sue voci. James Senese è morto oggi, mercoledì, all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli in rianimazione per una polmonite. Le sue condizioni, già gravi da alcuni giorni, erano ulteriormente peggiorate fino al decesso avvenuto nelle ultime ore. La sua scomparsa segna, in un certo senso, la fine di un’epoca fatta di note vibrate dal suo sax e collaborazioni con mostri sacri italiani e internazionali: da Bob Marley a Gil Evans, dagli Art ensemble of Chicago a Tullio De Piscopo e Pino Daniele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - È morto James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele

