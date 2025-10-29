È morto James Senese storico bassista di Pino Daniele | era il ‘nero a metà’ per eccellenza

James Senese è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ammesso in rianimazione a causa di una polmonite. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca costellata dai grandi nomi della musica jazz, così come da collaborazioni straordinarie, tra cui quelle con Bob Marley, Gil Evans, Tullio De Piscopo e Pino Daniele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

