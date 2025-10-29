È morto James Senese storico bassista di Pino Daniele | era il ‘nero a metà’ per eccellenza

James Senese è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ammesso in rianimazione a causa di una polmonite. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca costellata dai grandi nomi della musica jazz, così come da collaborazioni straordinarie, tra cui quelle con Bob Marley, Gil Evans, Tullio De Piscopo e Pino Daniele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - È morto James Senese, storico bassista di Pino Daniele: era il ‘nero a metà’ per eccellenza

Altre letture consigliate

Napoli piange uno dei suoi figli più autentici. James Senese è morto oggi, 29 ottobre, all’Ospedale Cardarelli, stroncato da una polmonite che ha aggravato un quadro clinico già compromesso. Aveva 80 anni. Ma, in fondo, l’età per lui non ha mai contato. Jam - facebook.com Vai su Facebook

È morto James Senese. L’annuncio dell’amico Avitabile: “Per il dolore non bastano le parole” - X Vai su X

James Senese, morto a 80 anni: il mondo della musica napoletana perde una leggenda - James Senese, scomparso a 80 anni, lascia un segno indelebile nella musica napoletana. Riporta notizie.it

Addio a James Senese, morto a 80 anni lo storico sassofonista di Pino Daniele - Fondatore dei Napoli Centrale e storico componente del super gruppo creato da Pino Daniele ... Lo riporta msn.com

James Senese è morto, addio al Sax simbolo di Napoli - James Senese è morto a 80 anni: la sua musica tra jazz, Napoli e impegno sociale ha segnato generazioni. Segnala napolike.it