È morto James Senese padre del Neapolitan Power

Musica in lutto. È morto a 80 anni James Senese, celebre sassofonista e padre del Neapolitan Power. L’artista è deceduto all’ospedale Cardarelli, dove già alla fine di settembre era stato ricoverato per un’infezione polmonare che ha aggravato un quadro clinico già complesso. «Non bastano le parole per un dolore così grande, ma solo un grazie», ha scritto su Instagram Enzo Avitabile, suo amico di una vita e tra i primi a dare notizia della scomparsa. «Per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

