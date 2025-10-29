È morto James Senese | il suo sax era la voce di Napoli

Aveva 80 anni James Senese e da tempo era stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli per una polmonite. Musicista eccezionale, conosciuto in tutto il mondo per la potenza evocativa del suo sassofono, Senese è stato uno dei protagonisti del movimento musicale noto come Neapolitan Power. Figlio di una ragazza napoletana, Anna, e di un soldato afroamericano arrivato a Napoli dopo lo sbarco di Salerno, James Senese assorbe le sonorità importate in Italia dai militari statunitensi e si appassiona al blues, al soul e al jazz, rimanendo impressionato in particolare dall’arte di John Coltrane. La sua carriera è un pezzo importante della musica italiana che contribuisce a cambiare profondamente, prima con gli Showmen nel nome del rhythm and blues e del soul e poi aprendo la strada alle sonorità jazz rock con i Napoli Centrale. 🔗 Leggi su Panorama.it

