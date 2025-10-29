È morto James Senese il sax di Pino Daniele e voce del Neapolitan Power
È morto a 80 anni James Senese, sassofonista, cantante e fondatore dei Napoli Centrale, tra i protagonisti del sodalizio artistico con Pino Daniele, simbolo della Napoli meticcia e ribelle del cosiddetto Neapolitan Power. È morto stamattina a 80 anni James Senese, sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, tra i più importanti esponenti del Neapolitan Power. Era stato ricoverato a fine settembre all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare, che aveva aggravato un quadro clinico già compromesso. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l'amico di sempre Enzo Avitabile, che sui social ha scritto: « Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca.
