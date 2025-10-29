È morto James Senese il nero a metà che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica

Parlando di musica, la fine Novecento napoletana è stata una cosa seria. Fatta di grandi figure, accenti straordinari e una smagliante contaminazione con cose che arrivavano da lontano. ma d’improv. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È morto James Senese, il "nero a metà" che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica

Altri contenuti sullo stesso argomento

È morto James Senese, uno dei più importanti e noti sassofonisti italiani al mondo e uno dei più grandi artisti che Napoli abbia avuto. Perché è inscindibile il suo nome da Napoli, al punto da aver inventato addirittura un genere, il “Neapolitan Sound”, una via d Vai su Facebook

James Senese è morto: se ne va a 80 anni l’anima del jazz napoletano - X Vai su X

È morto James Senese, il "nero a metà" che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica - Gli inizi con i Neapolitan Power, poi il mito di Napoli Centrale, in cui esordì anche Pino Daniele. Si legge su ilfoglio.it

James Senese, morto a 80 anni: il mondo della musica napoletana perde una leggenda - James Senese, scomparso a 80 anni, lascia un segno indelebile nella musica napoletana. Scrive notizie.it

Lutto nella musica, è morto il sassofonista James Senese - Fondatore di Showmen e Napoli Centrale, storico collaboratore di Pino Daniele, Senese si è spento all’età di 80 anni dopo una carriera straordinaria tra jazz, soul e rhythm & blues. Riporta laprovinciadivarese.it