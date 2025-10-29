È morto James Senese chi era il sassofonista simbolo della musica napoletana

James Senese è morto oggi - 29 ottobre - all'età di 80 anni. Dopo un mese all'ospedale Cardelli di Napoli, ricoverato in rianimazione per una polmonite, le sue condizioni - già gravi - sono peggiorate. Poi il decesso. Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social l'amico di una vita Enzo Avitabile: " Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre ". La musica napoletana perde una delle sue voci. Una scomparsa che segna la fine di un'epoca fatta di note che escono dal suo sax e collaborazioni con autori italiani e internazionali, da Bob Marley a Gil Evans, passando per Tullio De Piscopo e arrivando a Pino Daniele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

