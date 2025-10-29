È morto James Senese Aveva 81 anni

Gaetano Senese, nato a Napoli il 6 gennaio 1945.

Napoli piange uno dei suoi figli più autentici. James Senese è morto oggi, 29 ottobre, all’Ospedale Cardarelli, stroncato da una polmonite che ha aggravato un quadro clinico già compromesso. Aveva 80 anni. Ma, in fondo, l’età per lui non ha mai contato. Jam - facebook.com Vai su Facebook

