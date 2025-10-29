Si è spento nelle prime ore di mercoledì 29 ottobre James Senese, monumento assoluto della musica italiana e anima del suono napoletano nel mondo. Aveva 80 anni. Il sassofonista è morto per un arresto cardiaco all’ ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal 24 settembre per una grave infezione polmonare che aveva complicato una situazione clinica già molto fragile. Per oltre un mese i medici hanno tentato di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. «Abbiamo solo potuto constatarne il decesso», è scritto nella nota ufficiale diffusa dal Cardarelli. Chi era James Senese: il “nero a metà” che ha cambiato la musica italiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - È morto James Senese: addio alla leggenda del sax, De Piscopo: ‘Finisce un’epoca’