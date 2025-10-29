È morto James Senese | addio alla leggenda del sax De Piscopo | ‘Finisce un’epoca’
Si è spento nelle prime ore di mercoledì 29 ottobre James Senese, monumento assoluto della musica italiana e anima del suono napoletano nel mondo. Aveva 80 anni. Il sassofonista è morto per un arresto cardiaco all’ ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal 24 settembre per una grave infezione polmonare che aveva complicato una situazione clinica già molto fragile. Per oltre un mese i medici hanno tentato di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. «Abbiamo solo potuto constatarne il decesso», è scritto nella nota ufficiale diffusa dal Cardarelli. Chi era James Senese: il “nero a metà” che ha cambiato la musica italiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
È morto a 80 anni James Senese, padre del Neapolitan Power: il grande musicista era ricoverato al Cardarelli per una polmonite. È stato fondatore dei Napoli Centrale e storico sassofonista di Pino Daniele Vai su Facebook
È morto James Senese, il "nero a metà" che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica. Gli inizi con i Neapolitan Power, poi il mito di Napoli Centrale, in cui esordì anche Pino Daniele. La sua è stata una carriera luminosa. Di @stefanopistol - X Vai su X
James Senese è morto a 80 anni, sassofonista, fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele - È morto a 80 anni James Senese, lo storico musicista - Si legge su fanpage.it
James Senese, morto a 80 anni: il mondo della musica napoletana perde una leggenda - James Senese, scomparso a 80 anni, lascia un segno indelebile nella musica napoletana. Segnala notizie.it
James Senese morto, i medici del Cardarelli: «Fatto ogni sforzo per salvarlo» - La Direzione strategica del Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell'ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, ricoverato da tempo presso ... Lo riporta msn.com