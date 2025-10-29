È morto il fratello di Andrea Delogu il 18enne deceduto in un incidente in moto Il legame raccontato sui social | È il più bello del mondo
È morto il fratello di Andrea Delogu. Il 18enne, Evan Oscar Delogu, è deceduto in un incidente in moto avvenuto nel primo pomeriggio a Bellaria, nel Riminese. I due, entrambi figli di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, erano molto legati, come la stessa conduttrice, ora in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle, ha raccontato anche via social. Secondo quanto riportato dalle testate locali, per cause ancora da accertare, il Delogu avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto fino a finire contro dei pali della luce lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
