È morto il fratello di Andrea Delogu Evan aveva 18 anni
(Adnkronos) – È morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea. "Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e tua mamma", scrive su Facebook il padre Walter . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultim'ora. Morto il fratello di #AndreaDelogu in un incidente: i due erano legatissimi Vai su Facebook
Andrea Delogu, morto il fratello Evan a 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce - Evan Delogu è morto oggi, 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, vicino a Rimini. Lo riporta leggo.it
È morto il fratello di Andrea Delogu, il 18enne deceduto in un incidente in moto. Il legame raccontato sui social: “È il più bello del mondo” - Evan Oscar Delogu, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle, è deceduto a Bellaria. Segnala ilfattoquotidiano.it
Tragico schianto in moto, muore a 18 anni il fratello della conduttrice Andrea Delogu - È morto nella serata di oggi 29 ottobre in un tragico incidente in modo Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea Delogu. Lo riporta lanuovasardegna.it