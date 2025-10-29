È morto a soli 18 anni Lutto terribile per la protagonista di Ballando con le stelle | tragedia improvvisa
Un terribile incidente stradale ha sconvolto la cittadina di Bellaria, in provincia di Rimini. Un ragazzo di appena diciotto anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava lungo viale Vittor Pisani. Il mezzo ha iniziato a sbandare e, dopo una serie di carambole, ha finito la sua corsa contro due pali della luce ai margini della carreggiata. La notizia è stata confermata poco fa. La vittima era Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea Delogu, una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
E' morto a soli 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 e tra i manager italiani più stimati. Nel 2017 ebbe splendide parole per il G7 a #Taormina. LEGGI L'ARTICOLO Vai su Facebook
Pistoia abbraccia il suo Lorenzo, morto a soli 18 anni: una città in lutto - Profonda commozione e cordoglio a Pistoia per la morte a soli 18 anni di Lorenzo Andreotti. Come scrive lanazione.it