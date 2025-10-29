È morto a soli 18 anni Lutto terribile per la protagonista di Ballando con le stelle | tragedia improvvisa

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la cittadina di Bellaria, in provincia di Rimini. Un ragazzo di appena diciotto anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava lungo viale Vittor Pisani. Il mezzo ha iniziato a sbandare e, dopo una serie di carambole, ha finito la sua corsa contro due pali della luce ai margini della carreggiata. La notizia è stata confermata poco fa. La vittima era Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea Delogu, una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it