È l' ora di Bernardeschi | il Bologna ha fede nei colpi da numero 10

L’ex juventino si sta ambientando nuovamente alla Serie A: decisivo già a Cagliari, stasera vivrà ancora la staffetta con Orsolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È l'ora di Bernardeschi: il Bologna ha fede nei colpi da numero 10

