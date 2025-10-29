È iniziata la pubblicità sui frigoriferi Samsung | il test negli USA per un modello commerciale incomprensibile
Gli utenti non pagano di meno gli elettrodomestici per avere la pubblicità proiettata sui loro schermi, quindi qual è il vantaggio per il consumatore?. 🔗 Leggi su Dday.it
