E-commerce Ue verso regole chiare e controlli doganali più severi

29 ott 2025

Tra promesse di crescita e timori di squilibri, l’e-commerce europeo vive un passaggio decisivo. A Roma, nell’incontro promosso da AIRES Confcommercio con l’eurodeputato Salvatore De Meo, istituzioni e imprese hanno chiesto regole più chiare e rapide per un mercato in trasformazione, tra concorrenza globale, tutela dei consumatori e salvaguardia delle filiere produttive. Regole, responsabilità e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

