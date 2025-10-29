E chi se ne frega vero? Garlasco il caso arriva nel dibattito politico dopo l’intervento di Nordio
Le parole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso di Garlasco hanno acceso un nuovo e acceso scontro politico. Nel corso del Salone della Giustizia 2025, l’esponente del Governo ha commentato il lungo e complesso iter giudiziario legato al delitto che da anni divide l’opinione pubblica. Le sue riflessioni, tese a evidenziare le difficoltà di processi che si trascinano per decenni, hanno però scatenato una polemica immediata, culminata nella dura replica di un altro politico, che sui social ha espresso tutta la sua indignazione. Nordio, intervenuto nel contesto di un dibattito sulle riforme della giustizia, ha fatto riferimento anche al caso di Garlasco, ancora al centro dell’attenzione per le recenti riaperture investigative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
