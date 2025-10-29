È arrivato il momento Vanessa Incontrada l’annuncio col compagno dopo 16 anni insieme
Un annuncio improvviso, che ha spiazzato i fan e sorpreso anche i più affezionati. Vanessa Incontrada ha condiviso con il pubblico una notizia che riguarda la sua storia personale, un legame che dura da oltre sedici anni e che ha attraversato momenti di gioia, sfide e una lunga pausa di riflessione. Con il compagno, Rossano Laurini, ha costruito una famiglia e un equilibrio che sembravano ormai consolidati, tanto che nessuno si aspettava più un nuovo capitolo nella loro storia. E invece, come racconta lei stessa, qualcosa è cambiato, e la vita le ha regalato un nuovo inizio. Il motivo dell’annuncio è presto svelato: Vanessa Incontrada ha deciso di sposarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#tipidapub,è arrivato il momento del turno infrasettimanale!! ?oggi ore 20:45 live ?ATALANTA vs MILAN? Gustatevi il match ,tra Burgers,Birrette e tanto altro. ?prenotate il vostro posto al 348 855 4054 Vai su Facebook
Vanessa Incontrada si sposa: «C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano» - Ma anche di Giorgia Meloni: «Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene» ... Scrive msn.com
Vanessa Incontrada si sposa con il compagno Rossano Laurini - Un “sì” arrivato senza fretta, come gesto di libertà e consapevolezza, per celebrare un legame più ... Secondo tg24.sky.it