È arrivato il momento Vanessa Incontrada l’annuncio col compagno dopo 16 anni insieme

Un annuncio improvviso, che ha spiazzato i fan e sorpreso anche i più affezionati. Vanessa Incontrada ha condiviso con il pubblico una notizia che riguarda la sua storia personale, un legame che dura da oltre sedici anni e che ha attraversato momenti di gioia, sfide e una lunga pausa di riflessione. Con il compagno, Rossano Laurini, ha costruito una famiglia e un equilibrio che sembravano ormai consolidati, tanto che nessuno si aspettava più un nuovo capitolo nella loro storia. E invece, come racconta lei stessa, qualcosa è cambiato, e la vita le ha regalato un nuovo inizio. Il motivo dell’annuncio è presto svelato: Vanessa Incontrada ha deciso di sposarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

