È ai domiciliari per vari reati ma spaccia da casa | arrestato 51enne spezzino

La Spezia, 29 ottobre 2025 – È agli arresti domiciliari per vari reati, ma un cinquantunenne spezzino è stato pure arrestato per spaccio dai carabinieri che erano andati da lui per controllarlo. Ieri sera i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno controllato l'uomo nella propria abitazione. Al momento del controllo i carabinieri hanno rinvenuto due frammenti di hashish ed un bilancino di precisione. Il fatto ha ovviamente insospettito gli operatori che, ricorrendone i presupposti, hanno effettuato una perquisizione d'iniziativa che ha consentito di trovare, all'interno dell'appartamento, 3 panetti integri di hashish ed alcuni frammenti per un totale di oltre 400 grammi di sostanza.

