È ai domiciliari per vari reati ma spaccia da casa | arrestato 51enne spezzino
La Spezia, 29 ottobre 2025 – È agli arresti domiciliari per vari reati, ma un cinquantunenne spezzino è stato pure arrestato per spaccio dai carabinieri che erano andati da lui per controllarlo. Ieri sera i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno controllato l'uomo nella propria abitazione. Al momento del controllo i carabinieri hanno rinvenuto due frammenti di hashish ed un bilancino di precisione. Il fatto ha ovviamente insospettito gli operatori che, ricorrendone i presupposti, hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa che ha consentito di trovare, all’interno dell’appartamento, 3 panetti integri di hashish ed alcuni frammenti per un totale di oltre 400 grammi di sostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#RAVENNA: CONTROLLI SULLE #STRADE E ATTENZIONE PARTICOLARE CONTRO I #FURTI. IDENTIFICATE 50 PERSONE. ESEGUITE VERIFICHE DOMICILIARI A CARICO DI PERSONE PREGIUDICATE I #Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nell Vai su Facebook
Cassazione, domiciliari Petrolini perché reati irripetibili - "I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili". Riporta ansa.it
Cassazione: 'Petrolini ai domiciliari perché i reati sono irripetibili' - Una "elevatissima capacità mistificatoria ed una non comune determinazione criminale" che però non determinano un aggravamento del regime detentivo in quanto i fatti "si sono svolti" in "condizioni ... Segnala ansa.it