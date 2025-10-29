È a Milano il cimitero più caro d' Italia per viverci vicino
Se si vuole vivere vicino a un cimitero iconico, in Italia, a Milano si spendono più di 7mila euro al metro quadrato, mentre in altre città italiane i prezzi sono decisamente più alla portata di tutti. Una classifica inusuale, quella delle case limitrofe ai camposanti più famosi d'Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
