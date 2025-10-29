Duke Nukem Zero Hour | Recompiled rilasciata l’alpha 0.02! Prime impressioni su PC moderno

Gli amanti dei classici FPS e di Duke Nukem hanno un nuovo motivo per festeggiare. È stata rilasciata la prima alpha pubblica di Duke Nukem Zero Hour: Recompiled, un progetto ambizioso che mira a portare il gioco per Nintendo 64 su PC moderni non tramite emulazione, ma attraverso una recompilazione statica in un port nativo. La release Alpha 0.0.2 è ora disponibile per il download, offrendo un’assaggio delle potenzialità di questo progetto. Cos’è Duke Nukem Zero Hour: Recompiled? A differenza dei port basati su progetti di decompilazione, questo progetto utilizza N64: Recompiled per tradurre staticamente il codice del gioco N64 in un’applicazione nativa per PC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net