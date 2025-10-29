Due-tre anni di sostegno all’Ucraina La richiesta di Zelensky all’Ue

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky ieri ha chiesto ai suoi alleati europei di impegnarsi a sostenere finanziariamente il suo paese per altri 2-3 anni di combattimenti contro la Russia. “Ho detto ai leader. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

due tre160anni di sostegno all8217ucraina la richiesta di zelensky all8217ue

© Ilfoglio.it - “Due-tre anni” di sostegno all’Ucraina. La richiesta di Zelensky all’Ue

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ddl Pmi, al Senato ok a due emendamenti per il sostegno alla moda - Il settore moda incassa il via libera a due emendamenti al disegno di legge annuale sulle Pmi, in discussione in Commissione Industria al Senato, che ampliano la platea che ha accesso agli incentivi e ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Due Tre160anni Sostegno All8217ucraina