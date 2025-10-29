Due soluzioni per il Centro autismo

Per la realizzazione del Centro autismo si affacciano due alternative all’area del Paolo Ricci, l’istituto proprietario di 6.000 metri quadrati a Civitanova Alta e che richiedono una variante urbanistica per diventare edificabili. Il centrosinistra spinge l’amministrazione a valutare l’opzione dello Stella Maris, mentre al vertice di Fratelli d’Italia l’altra sera avanzata la proposta di costruire la struttura all’interno dell’ ex area Cecchetti con i costi a carico del privato, che per la convenzione stipulata con il Comune, in cambio dei permessi a costruire nella lottizzazione Civitanova 2000 deve cedere alla città un’opera pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due soluzioni per il Centro autismo

