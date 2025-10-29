Un mistero lungo 50 anni è la morte di Pier Paolo Pasolini, massacrato nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia. L’associazione Demos Paolo Roberti dedicherà due incontri per ricordare il poeta de Le Ceneri di Gramsci, lo scrittore di Ragazzi di vita, lo sceneggiatore de Le Notti di Cabiria, il regista de Il Vangelo secondo Matteo, il giornalista de Gli scritti Corsari. Martedì 11 novembre alle 20, al Palazzo Leone da Perego (via Monsignor Eugenio Gilardelli 10), Rosella Lisoni presenterà il suo libro Pasolini una vita straordinaria (Annulli editori). L’autrice sarà affiancata da Giovanni Giovannetti, scrittore, che illustrerà il suo volume Pasolini giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due serate in ricordo di Pier Paolo Pasolini