Due scritti quattro materie orali e bocciati con il 5 in condotta | la nuova maturità 2026 è legge

La riforma dell’esame di maturità è legge. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il provvedimento che ridisegna il volto dell’ esame di Stato, introducendo modifiche sostanziali che entreranno in vigore a partire dal 2026. Si tratta di una delle riforme più significative degli ultimi anni nel panorama scolastico italiano, destinata a cambiare radicalmente l’esperienza di migliaia di studenti. La nuova maturità prevede due prove scritte, mantenendo la struttura che era stata già sperimentata negli anni precedenti. La prima prova continuerà a essere quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, mentre la seconda sarà specifica per ciascun percorso scolastico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Due scritti, quattro materie orali e bocciati con il 5 in condotta: la nuova maturità 2026 è legge

