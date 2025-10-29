Due percorsi formativi alla Biblioteca della Ginestra su parità di genere e competenze digitali
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Proseguono le attività di “SCIRE – Formazione, incontri e dibattiti nelle biblioteche e negli archivi aretini”, il progetto finalizzato a promuovere la crescita culturale, la partecipazione civica e la consapevolezza sociale attraverso percorsi formativi gratuiti e aperti a tutti. Presso la Biblioteca “Ginestra Fabbrica della Conoscenza” sono in programma due nuove iniziative dedicate rispettivamente alla parità di genere e alle competenze digitali, dal titolo: “GLOB – Uguali e diversi nella convivenza: identità di genere, pari opportunità e contrasto alla violenza” e “LIT – Alfabetizzazione Digitale e Intelligenza Artificiale per la Cittadinanza Attiva” Il percorso “GLOB” affronta i temi della parità di genere, in linea con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, promuovendo una riflessione critica sui meccanismi culturali e sociali che generano discriminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
